Нефть дешевеет: перспективы восстановления рынка под сомнением

Ключевым событием для рынка будет инаугурация избранного президента США, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить озвученные им новые стимулы

Цены на нефть упали, расширив потери, которые на прошлой неделе завершили ценовое ралли, вызванное сокращением производства и высоким спросом в Китае. При этом перспективы восстановления рынка ставятся под сомнение из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report, стоимость барреля мартовской нефти Brent 18 января к 10:30 (по бакинскому времени) составила 54,84 доллара США (-0,47%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 52,24 доллара США (-0,34%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 55,10 доллара США и 52,42 доллара США соответственно.

В последние недели цены росли, чему способствовало начало вакцинации против COVID-19 и неожиданное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией.

Таким образом, снижение цен дает передышку нефтяному рынку, который довольно сильно вырос за последнее время, отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. "Ключевым событием для рынка будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить озвученные им новые стимулы", - цитирует эксперта Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.



Итак, американские бурильщики усилили давление на рынок, нарастив на прошлой неделе парк нефтегазовых буровых установок, поскольку рост цен сделал добычу более прибыльной.

«Производители сланцевой нефти заявили, что будут продолжать держать свои расходы под контролем, — говорится в записке ANZ Research. — Экономика также не способствует резкому увеличению объемов бурения, поскольку половина отрасли все еще остается нерентабельной».

Производители сланцевой нефти в США быстро отреагировали на рост рынка в последние годы, расширив долю рынка в то время как Саудовская Аравия и другие крупные производители включая Россию, сократили добычу в попытке поддержать мировые цены на нефть.

В Китае, где быстро растет число новых случаев заражения COVID-19, более 28 млн человек оказались в изоляции, поскольку Пекин пытается избежать повторного распространения коронавируса в стране, где он был впервые обнаружен.