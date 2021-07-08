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Нефть дешевеет на данных API по запасам в США

Нефть дешевеет на данных API по запасам в США Такая ситуация сложилась после публикации данных API о снижении запасов сырья в США, а также из-за ситуации вокруг ОПЕК+
Энергетика
8 июля 2021 г. 09:58
Нефть дешевеет на данных API по запасам в США

Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают четкой динамики после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.49 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,01%, до 73,42 доллара США за баррель, минутами ранее показатель увеличивался. Стоимость августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,18%, до 72,07 доллара США за баррель.

Ранее API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона.

Позднее в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

При этом инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг ОПЕК+. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд был отложен без оглашения точной даты проведения.

"Люди очень не уверены в том, что "тупиковая" ситуация с ОПЕК+ может означать для будущего добычи. Август остается под вопросом, а спрос требует больше предложения", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

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Версия на английском языке Oil prices drop on API data on US reserves

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