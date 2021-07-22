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Нефть дешевеет в рамках коррекции

Нефть дешевеет в рамках коррекции В среду котировки выросли на 4,1-4,2%
Энергетика
22 июля 2021 г. 09:43
Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на 4% в среду, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51% — до 71,86 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,47% — до 69,97 доллара США за баррель.

В среду котировки выросли на 4,1-4,2%. Нефтяной рынок отыгрывал предыдущее падение, а также снижение запасов нефтепродуктов в США. По данным минэнерго США, запасы бензина в стране за неделю по 16 июля снизились на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,3 миллиона баррелей. Добыча при этом осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, а запасы неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей.

На этой неделе цены на нефть показывают высокую волатильность. В понедельник на фоне глобального ухода от риска и решений ОПЕК+ по наращиванию добычи нефть подешевела в среднем на 7%. Затем два дня цены росли на фоне глобального возвращения рисковых настроений на рынки.

"В краткосрочной перспективе может быть некоторая волатильность, но цены ниже 70 долларов США не продержатся долго", — полагает экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство France Presse.

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