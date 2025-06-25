Нефть Brent подорожала до $67,9 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $67,9 за баррель после падения цены накануне

Цены на нефть повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по бакинскому времени составляет $67,91 за баррель, что на $0,77 (1,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $4,34 (6,1%), до $67,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,13%), до $65,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $4,14 (6%), до $64,37 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Опасения однако сохраняются, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре ANZ Research.