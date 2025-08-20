О нас

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель
Энергетика
20 августа 2025 г. 15:37
Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Подъем нефтяных котировок усилился днем в среду благодаря сигналам о сокращении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:58 по бакинскому времени поднимается на $0,71 (1,08%), до $66,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,65 (1,04%), до $63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы торгуются последний день, более активный октябрьский контракт растет в цене на $0,73 (1,18%), до $62,50 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1% на сообщениях о подготовке трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и Украины, в ходе которых стороны попробуют урегулировать российско-украинский конфликт.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi