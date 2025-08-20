Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Подъем нефтяных котировок усилился днем в среду благодаря сигналам о сокращении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:58 по бакинскому времени поднимается на $0,71 (1,08%), до $66,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,65 (1,04%), до $63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы торгуются последний день, более активный октябрьский контракт растет в цене на $0,73 (1,18%), до $62,50 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1% на сообщениях о подготовке трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и Украины, в ходе которых стороны попробуют урегулировать российско-украинский конфликт.