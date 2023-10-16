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Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и "Шахдениз"

Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и "Шахдениз" С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 октября 2023 года было добыто более 623,9 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
16 октября 2023 г. 15:33
Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и Шахдениз

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 октября 2023 года было добыто более 623,9 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-сентябрь.

Сообщается, что с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 580,4 млн тонн нефти, а с "Шахдениз" - 43,5 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" до 1 октября 2023 года было экспортировано 622 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Акционерами АЧГ являются следующие компании: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%) INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

В проекте участвуют компании BP (оператор - 29,99%), LUKoil (19,99%), TPAO (19 %), SOCAR (14,35%), NİCO (10%) SGC Upstream (6,7%).

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Версия на английском языке ACG, Shah Deniz produce over 600 million tons of oil in three quarters
Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən hasil və ixrac edilən neftin həcmi açıqlanıb

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