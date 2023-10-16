Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и "Шахдениз"

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 октября 2023 года было добыто более 623,9 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 октября 2023 года было добыто более 623,9 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-сентябрь.

Сообщается, что с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 580,4 млн тонн нефти, а с "Шахдениз" - 43,5 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" до 1 октября 2023 года было экспортировано 622 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Акционерами АЧГ являются следующие компании: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%) INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

В проекте участвуют компании BP (оператор - 29,99%), LUKoil (19,99%), TPAO (19 %), SOCAR (14,35%), NİCO (10%) SGC Upstream (6,7%).