Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти

Согласно данным трейдеров, в январе 2023 года крупнейшими импортерами российской нефти стали Индия и Китай.

Согласно данным трейдеров, в январе 2023 года крупнейшими импортерами российской нефти стали Индия и Китай.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , для вывоза нефти Urals в Китай Россия задействовала как минимум четыре супертанкера VLCC в декабре 2022 года, а один - для поставки в Индию в январе текущего года. Трейдеры отмечают, что это позволяет снизить затраты на транспортировку нефти в Азию.

Экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в страны Азии с 1 по 15 января увеличился на 27%, до 2,8 млн т, по сравнению с тем же периодом декабря 2022 года. Одновременно с этим, экспорт российской и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги за первые 15 дней года составил уже 3,4 млн т, что на 35% больше, чем за первую половину декабря.

Россия переориентировала поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и введения ценового потолка на морские поставки. По данным Reuters, Россия продает нефть в Китай и Индию с большим дисконтом.