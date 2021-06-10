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Названы доходы Азербайджана от транзита нефти и газа

Названы доходы Азербайджана от транзита нефти и газа В 2020 году доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана составили 11 млн 977,6 тыс. долларов США или 20 млн 362 тыс. манатов.
Энергетика
10 июня 2021 г. 14:24
Названы доходы Азербайджана от транзита нефти и газа

В 2020 году доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана составили 11 млн 977,6 тыс. долларов США или 20 млн 362 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2020 год.

В заключении отмечается, что данная статья доходов исполнена на 718 тыс. манатов или на 3,4% меньше, чем предусмотрено в бюджете (21 млн 080 тыс. манатов), по сравнению с 2019 годом (18 млн. 937,7 тыс. манатов) при исполнении этой статьи доходов был зафиксирован рост на сумму 1 млн 424,3 тыс. манатов или 837,8 тыс. долларов США.

Согласно представленным данным, регулярно проводимые работы по техническому ремонту трубопровода привели к тому, что транспортировка сырой нефти по трубопроводу (на 1 млн 890 тыс. баррелей меньше) и соответственно тарифы оказались на 0,5% ниже прогноза.

В 2020 году по участку Западного экспортного трубопровода, проходящему через территорию Азербайджана, было прокачано в общей сложности 27,9 млн баррелей нефти. По сравнению с 2019 годом резкого увеличения или уменьшения поступлений не наблюдалось.

Отметим, что в настоящее время по территории Азербайджана проходят 4 экспортных трубопровода, из которых в фонд поступают средства только от Западного экспортного трубопровода. Поскольку участок трубопровода на территории страны находится на балансе государства, плата за транспортировку уплачивается в фонд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazisi ilə neft-qaz tranzitindən əldə edilən gəlirlər açıqlanıb

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