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Названо число городов мира, использующих возобновляемую энергию

Названо число городов мира, использующих возобновляемую энергию В 2020 году 1 млрд человек, которые составляют 25% городского населения мира, использовали возобновляемую энергию
Энергетика
18 марта 2021 г. 17:43
Названо число городов мира, использующих возобновляемую энергию

В 2020 году 1 млрд человек, которые составляют 25% городского населения мира, использовали возобновляемую энергию.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, подготовленном в рамках программы ООН по охране окружающей среды.

Согласно отчету, основным источником энергии в 1 300 городах по всему миру является возобновляемая энергия: "В прошлом году руководители более 1 300 городов взяли использование возобновляемой энергии в качестве основной цели. Более 260 из них достигли своих целей на 2020 год. В целом, руководство около 830 городов в 72 странах избрало основной целью использование возобновляемых источников энергии как минимум в 1 секторе (энергетика, отопление и охлаждение, транспорт)".

В отчете также содержится информация об электрических транспортных средствах в ряде стран: "Введение запретов на использование ископаемого топлива в зданиях привело к увеличению электрификации возобновляемыми источниками энергии в более чем 50 городах по всему миру.

В целях поддержки декарбонизации в транспортном секторе 67 городов объявили о своих целях по охране окружающей среды, а 249 городов создали зоны для транспортных средств с низким уровнем выбросов или планируют создать их. В 14 городах запрещено использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.

10 500 городов по всему миру поставили перед собой цель сокращения выбросов углекислого газа, в то время как 800 городов взяли на себя обязательство проводить политику нулевых выбросов, что в 8 раз больше, чем в 2019 году".

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Версия на азербайджанском языке Dünyada bərpa olunan enerjidən istifadə edən şəhərlərin sayı açıqlandı

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