Названа сумма контракта по реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Испанская Tecnicas Reunidas, подрядчик работ по реконструкции имеющихся установок и общего заводского хозяйства в рамках проекта реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (FGP), назвала объем работ и стоимость контракта.

Как сообщает Report, компания Tecnicas Reunidas будет проводить реконструкцию основного технологического оборудования в дизельных и бензиновых блоках и другие работы.

По информации испанской компании, стоимость контракта составляет около 800 млн долларов. Ожидается, что работы будут завершены в течение 38 месяцев.

Отметим, что 19 декабря НПЗ имени Гейдара Алиева и компания Tecnicas Reunidas подписали контракт EPCm (проектирование, закупка, строительство) по реконструкции установок в рамках проекта реконструкции и модернизации завода.

Контракт с компанией TR предусматривает реконструкцию имеющихся установок и общего заводского хозяйства.

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. На НПЗ планируется строительство 14 новых установок.

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом; на втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".