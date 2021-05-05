Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану

Согласованные цены включают налог на добавленную стоимость (НДС)

Компании Masdar (ОАЭ) и AcwaPower (Саудовская Аравия) согласовали с правительством цену продажи электроэнергии, которую они будут производить на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве, цены близки к оптовым ценам на электроэнергию в Азербайджане (6 гяпиков).

По данным источника, каждый киловатт ветряной электроэнергии, производимой AcwaPower, будет продаваться за 5,5 гяпика, а производимая Masdar солнечная энергия будет продаваться Азербайджану за 5,7 цента за киловатт.

Согласованные цены включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Солнечная электростанция компании Masdar имеет мощность 230 МВт, а ветряная электростанция компании AcwaPower - 240 МВт. Общая инвестиционная стоимость обоих проектов составляет около 500 млн долларов США, из которых около 300 млн долларов приходится на ветряную, а около 200 млн долларов - на солнечную электростанцию.