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Назван объем выработки солнечной энергии на судоремонтном заводе "Бибиэйбат"

Назван объем выработки солнечной энергии на судоремонтном заводе "Бибиэйбат" Назван объем выработки солнечной энергии на судоремонтном заводе "Бибиэйбат"
Энергетика
21 июня 2025 г. 10:36
Назван объем выработки солнечной энергии на судоремонтном заводе Бибиэйбат

Общий объем выработки электроэнергии солнечными панелями судоремонтного завода "Бибиэйбат" ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) за весь период с момента их установки в октябре 2024 года составил 66 215,3 кВт-ч.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, только в мае 2025 года объем выработки солнечной энергии на заводе составил 18 454,3 кВт-ч. В отдельные дни месяца суточная генерация достигала почти 800 кВт-ч.

Отмечается, что солнечные панели позволили предотвратить выброс 65 946,1 кг углекислого газа, что эквивалентно экологическому эффекту от сохранения 3 638 деревьев. Кроме того, удалось сэкономить 26 457,8 кг каменного угля, что значительно снижает зависимость от ископаемого топлива.

Примечательно, что на территории завода установлено 162 солнечные панели мощностью по 690 Вт каждая, общей площадью 512 квадратных метров.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" входит в состав AZCON Holding.

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Версия на азербайджанском языке "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodundakı günəş panellərlərindən hasil edilən enerjinin həcmi açıqlanıb

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