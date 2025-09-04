Назван объем выработанной солнечной энергии на судоремонтном заводе ASCO

На Бибиэйбатском судоремонтном заводе "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) солнечные панели, установленные в октябре прошлого года, выработали 112 082 киловатт-часа (кВт·ч) электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в отдельные дни выработка достигала 700–800 кВт·ч.

Согласно расчетам, за этот период удалось предотвратить выбросы около 80 тонн углекислого газа (CO₂). С экологической точки зрения это равносильно сохранению примерно 6100 деревьев. Кроме того, было сэкономлено около 43,9 тонны каменного угля, что свидетельствует о снижении использования ископаемого топлива при производстве энергии.

Следует отметить, что на площади 512 квадратных метров Бибиэйбатского судоремонтного завода установлены 162 солнечные панели мощностью 690 Вт каждая.