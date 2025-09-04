Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Назван объем выработанной солнечной энергии на судоремонтном заводе ASCO

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 10:49
    Назван объем выработанной солнечной энергии на судоремонтном заводе ASCO

    На Бибиэйбатском судоремонтном заводе "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) солнечные панели, установленные в октябре прошлого года, выработали 112 082 киловатт-часа (кВт·ч) электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в отдельные дни выработка достигала 700–800 кВт·ч.

    Согласно расчетам, за этот период удалось предотвратить выбросы около 80 тонн углекислого газа (CO₂). С экологической точки зрения это равносильно сохранению примерно 6100 деревьев. Кроме того, было сэкономлено около 43,9 тонны каменного угля, что свидетельствует о снижении использования ископаемого топлива при производстве энергии.

    Следует отметить, что на площади 512 квадратных метров Бибиэйбатского судоремонтного завода установлены 162 солнечные панели мощностью 690 Вт каждая.

