​Назначен новый руководитель Fluxys

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Назначен новый генеральный исполнительный директор (CEO) бельгийской компании Fluxys.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Middle East&North African, с 1 января Паскаль де Бук сменил на этом посту Уолтера Пирера.

Несмотря на это, У.Пирер остается членом правления проекта Трансадриатического трубопровода (TAP). Он также остается членом правления Dunkerque LNG.

По информации, У.Пирер сохранит свои позиции до очередного заседания Совета директоров Fluxys в мае этого года и будет продолжать деятельность в качестве консультанта.