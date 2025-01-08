Назначен новый председатель правления компании, одним из акционеров которой является SOCAR

13:22

Михаил Кравченко назначен новым председателем правления Международного трубопроводного предприятия (МТП) "Сарматия", одним из акционеров которого является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

М.Кравченко приступил к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Согласно учредительному договору, руководство правлением МТП осуществляется на основе ротации.

МТП "Сарматиа" было создано в 2004 году. Акционерами предприятия являются: SOCAR (25,32%), грузинская GOGC (16,10%), украинская Ukrtransnafta (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%), литовская AB Klaipedos Nafta (1%).