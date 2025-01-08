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Назначен новый председатель правления компании, одним из акционеров которой является SOCAR

Назначен новый председатель правления компании, одним из акционеров которой является SOCAR 13:22
Энергетика
8 января 2025 г. 13:39
Назначен новый председатель правления компании, одним из акционеров которой является SOCAR

Михаил Кравченко назначен новым председателем правления Международного трубопроводного предприятия (МТП) "Сарматия", одним из акционеров которого является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

М.Кравченко приступил к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Согласно учредительному договору, руководство правлением МТП осуществляется на основе ротации.

МТП "Сарматиа" было создано в 2004 году. Акционерами предприятия являются: SOCAR (25,32%), грузинская GOGC (16,10%), украинская Ukrtransnafta (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%), литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

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Версия на английском языке New head appointed to SOCAR's subsidiary company’s board of directors
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın payçı olduğu şirkətinin İdarə Heyətinə yeni rəhbər təyin edilib

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