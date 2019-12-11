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Назначен новый директор НПЗ им. Гейдара Алиева SOCAR

​Назначен новый директор НПЗ им. Гейдара Алиева SOCAR

Приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Бахтияр Ибрагим оглу Мамедов назначен директором Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева, экс-директор завода Эльман Аббас оглу Исмаилов – заместителем вице-президента SOCAR по переработке.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Бахтияр Мамедов родился в 1971 году. После окончания Азербайджанской нефтяной академии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) он начал карьеру на НПЗ "Азернефтйаг", где проработал на различных должностях до 2015 года. В 2015-2016 годах занимал пост замначальника отдела НПЗ имени Гейдара Алиева, а в 2016-2019 годах - главным инженером - заместителем директора Карбамидного завода.

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