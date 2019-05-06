​Научный фонд SOCAR проведет грантовый конкурс

Научный фонд Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOCAR) проведет грантовый конкурс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Научный фонд всегда поддерживал фундаментальные и инновационные научно-исследовательские проекты и другие научные мероприятия, имеющие значение для государства и общества.

"Конкурс на 2019 год объявлен фондом для стимулирования деятельности ученых НАНА, занимающихся изучением актуальных вопросов нефтегазовой и химической промышленности, а также создания для них дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.