​Натиг Алиев: Total уже в 2021 году начнет добычу газа на месторождении "Абшерон"

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 10 место среди стран мира по добыче, потреблению, обработке и транспортировке нефтяных ресурсов. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в ходе своего выступления на III Глобальном форуме открытых обществ.

По словам Н.Алиева, за десятилетний период нефтедобыча возросла в несколько раз: "10 лет назад нефтедобыча в Азербайджане находилась на очень низком уровне. В прошлом году в Азербайджане было добыто 42 млн. тонн нефти. Если в 2003 году в Азербайджане было добыто 5 млрд. кубометров газа, то в 2014 году - 29 млрд. кубометров газа. Во всем мире растет значимость природного газа как энергетического ресурса. Азербайджан имеет большой потенциал, а запасы на существующих месторождениях оцениваются в 2,6 трлн. кубометров газа. Это означает, что мы сможем сохранить объемы добычи газа на одном уровне более 90 лет".

По словам министра, французская компания Total в 2021 году начнет добычу газа на месторождении "Абшерон" в Каспийском море: "Наши основные запасы газа находятся на месторождении "Шахдениз". Недавно открыто новое месторождение "Умид", потенциал которого оценивается в более чем 300 млрд. кубометров газа. Мы уже пробурили две скважины, из которых добывается природный газ. Разработаны программы по добыче газа с месторождения "Абшерон". Компания Total заверила, что в 2021 году начнет добычу газа на месторождении "Абшерон". В ближайшее время Азербайджан станет основным экспортером газа для европейского рынка. Азербайджан выполнил все программы в сфере нефтегазовой промышленности. Мы начали в 1994 году и сегодня являемся страной-экспортером".

Коснувшись проектов TAP и TANAP, министр энергетики отметил, что в стране будет пробурено 26 новых газовых скважин: "Трубопровод TANAP протяженностью 1 800 км будет строится в очень сложных условиях. Проект TAP также имеет большое значение. Это позволит нам поставлять газ на рынки Европы. Сейчас мы добываем 5 млн. кубометров газа с каждой скважины и дополнительно будет пробурено 26 скважин. Проект TAP очень важен для нас".