Натиг Алиев: Азербайджан владеет большими запасами газа на шельфе

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан владеет большими запасами газа на шельфе Каспийского моря, однако начало добычи в этих месторождениях - дело будущего".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев, отвечая на вопрос о том, начнет ли Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) газодобычу на шельфе.

По словам Н.Алиева, пока такого рода добыча нефти и газа представляется сложной: "Уже некоторые государства начали добывать нефть и газ из шельфа. Однако это дорогостоящий процесс. Поэтому мы вернемся к этому вопросу в будущем".

Министр отметил, что отмена санкций против Ирана оживит энергетический сектор: "Мы рады этому решению. Считаю, что отмена санкций повлияет на нефтедобычу. В особенности это завершится повышением квоты в странах ОПЕК. Это в свою очередь приведет к новому сотрудничеству в регионе".