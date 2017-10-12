Натиг Аббасов: Следующий год имеет особое историческое значение для Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Цены на нефть на мировом рынке тормозят экономическое развитие нефтедобывающих стран.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Натиг Аббасов на Международном нефтяном саммите Argus в Баку.
По словам Н. Аббасова, падение цен на нефть также сказывается на долгосрочных планах: "Несмотря на снижение цен на нефть на мировом рынке, посредством нефти осуществлены исторические достижения. Подписанная в начале этого года Венская декларация положительно повлияла на рост цен на нефть на мировом рынке".
Заместитель министра подчеркнул, что следующий год имеет особое историческое значение для Азербайджана.
Tural İbadlıАвтор новости
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