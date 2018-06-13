Начало строительства интерконнектора Греция-Болгария намечено на конец года

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Баку, 13 июня. REPORT.AZ/ "Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию, планируется начать в конце этого года".

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра энергетики Болгарии Росен Симитчев на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

По его словам, компания ICGB объявила тендер на транспортировку труб и строительство трубопроводов, который будет завершен во втором полугодии: "Строительные работы начнутся к концу 2018 года, а первую часть интерконнектора планируется закончить в 2020 году".

Говоря о финансировании проекта, он отметил, что проблема финансирования решена. Общая инвестиционная стоимость IGB, по его словам, составляет 220 млн евро: "Треть инвестиционных расходов - это грант от ЕС. Так, 45 млн евро выделено Евросоюзом в рамках Европейской энергетической программы на восстановление экономики, 39 млн евро – европейскими структурными фондами. Кроме того, болгарское правительство предоставило государственные гарантии на привлечение кредита в размере 110 млн евро от Европейского инвестиционного банка".

Советник министра отметил, что кредитное соглашение предположительно будет подписано до конца года.

В рамках проекта по IGB в Болгарию будет поставляться 1 млрд кубометров газа с "Шахдениз" в 2020 году.