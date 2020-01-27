SOCAR Carbamide начал первые отгрузки продукции в "биг-бэгах" контейнерами по железной дороге

Начались первые отгрузки азербайджанского карбамида в "биг-бэгах" контейнерами по железной дороге с завода SOCAR Carbamide.

Как сообщили Report в SOCAR, "биг-бэги" с карбамидом загружаются в контейнеры на заводе SOCAR Carbamide. Далее они отправляются в направлении Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Покупателем первой партии 997,5 тонн карбамида в "биг-бэгах" является компания Pinharras.

Завод SOCAR Carbamide был введен в строй 16 января 2019 года, построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов.

SOCAR Carbamide в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции.

30 октября 2017 года состоялась официальная церемония открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Казахстана, Грузии и Узбекистана - Бакытжан Сагинтаев, Георгий Квирикашвили и Абдулла Арипов, а также другие официальные лица.