​На Сумгайытской ТЭС строится эстакада длиной 750 метров

Снижение уровня воды в Каспийском море грозит приостановкой работы Сумгайытской ТЭС.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал руководитель центра по связям с общественностью и медиа "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, при проектировании электростанции в 2004 году не была принята во внимание вероятность падения уровня моря: "За этот период уровень воды упал на 1 метр 30 сантиметров. Уровень воды на электростанции некоторое время назад достиг критической отметки уровня, если бы уровень воды в Каспийском море снизился еще на 10 сантиметров, работа электростанции прекратилась. К своевременному решению проблемы с прошлой осени привлечены иностранные и отечественные специалисты. Принято решение построить 750-метровую эстакаду. Это будет единственная в своем роде система на просторах СНГ".

По его словам, проект будет запущен в июне 2020 года.