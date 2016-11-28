На строительство завода STAR потрачено почти 4 млрд. долларов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На строительство нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на полуострове Petkim Измира (Турция) до сегодняшнего дня израсходовано 3,9 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор STAR Ибрагим Палаз.

"Общая стоимость проекта составляет 5,7 млрд. долларов, из них 3,3 млрд. долларов привлечены у 23 банков. Кредитное соглашение было подписано своевременно на приемлемых условиях. Сейчас кредит был бы дороже на 1,5%, что означает дополнительные расходы на сумму 450 млн. долларов. Это самое крупное и долгосрочное (15-18 лет) кредитное соглашение за всю историю Турции”, - отметил глава предприятия.

По его словам, проект не требует дополнительного финансирования.

И.Палаз подчеркнул, что в рамках проекта завершено 78,3% работ: "Выполнена значительная часть строительных работ. Инженерные работы завершены на 99,5%, закупочные - 95,5%, строительные - 57,5%".

Гендиректор проекта сообщил, что завод будет введен в эксплуатацию в апреле 2018 года: “После запуска производственная мощность завода составит 10 млн. тонн в год. Завод позволит значительно сократить импорт дизеля, авиабензина, нафты и нефтяного кокса. Импорт дизеля сократится вдвое (12 млн. тонн в 2015 году), спрос по стране – на 25%. Завод также полностью покроет спрос на нафту. В целом, объемы импорта сократятся на 2,5 млрд. долларов”.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Завод ежегодно планирует производить 4,7 млн. тонн дизеля, 1,6 млн. тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн. тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иную продукцию. Завод будет перерабатывать в основном нефть таких сортов как Urals, Azeri Light и Kerkuk.