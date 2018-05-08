На сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум экспортирован 61 млрд кубометров газа

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ С момента сдачи в эксплуатацию газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря до сих пор добыто примерно 91,7 млрд кубометров газа, 23 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова в газете "Азербайджан".

Он отметил, что по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) экспортирован 61 млрд кубометров газа.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.