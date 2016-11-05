На проект SOCAR-Polymer на сегодняшний день израсходовано 340 млн долларов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ На проект строительства карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте, общая инвестиционная стоимость которого оценивается в 700-750 млн долларов, на сегодняшний день потрачено 340 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

По его словам, 230 млн долларов из этой суммы составили средства, привлеченные из "Газпромбанка".

Ф.Джафаров рассказал о строительстве Полипропиленового завода и завода по производству полиэтилена высокой плотности. Он отметил, что работы продолжаются согласно графику. Так, по полипропиленовому заводу завершились 95% инженерных и 90% закупочных работ, около 30% строительных работ: "Завод будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2018 года".

Ф.Джафаров сообщил, что работы на заводе по производству полиэтилена высокой плотности опережают график на 3-4%. Он отметил, что проект завершится летом 2018 года и начнется производство. Руководитель ООО подчеркнул, что на участке работают около 1000 рабочих, большую часть из которых составляют местные кадры.

Отметим, что две установки SOCAR Polymer будут производить в общей сложности 300 тыс. тонн продукции в год, из них 180 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности. В настоящее время Азербайджан экспортирует полиэтилен низкой плотности, импортирует полиэтилен высокой плотности. Основной целью проекта является импортозамещение и повышение экспортного потенциала страны. Отметим, что 30% продукции предусмотрено для реализации на внутреннем рынке, 70% - на экспорт в Турцию и Европу.