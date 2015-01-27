​На предприятии Petkim будет организовано когенерационное производство электроэнергии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Power реализует проект по организации когенерационного производства электроэнергии (Petkojen) на производственной площади нефтехимического холдинга Petkim для обеспечения потребности в электрической и тепловой энергии за счет угля, который является более дешевым сырьем, чем природный газ. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, уже завершена часть проекта по оценке воздействия на окружающую среду, продолжается процесс получения лицензии на производство электроэнергии.

Напомним, что потребности в электрической и тепловой энергии нефтехимического холдинга Petkim, держателем контрольного пакета акций которой является SOCAR, обеспечиваются за счет природного газа.