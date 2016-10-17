На платформе в Северном море произошел пожар

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Пожар вспыхнул в воскресенье утром в Северном море на платформе А месторождения Статфьорд, оператором которого является норвежская нефтяная компания Statoil. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, во время инцидента на платформе находились 67 работников. Никто из них не пострадал.

По информации Statoil, пожар произошел на ограниченном участке, и как только появился дым, включилась система автоматического пожаротушения. Огонь был потушен в 11:00, на территории проводится мониторинг. Добыча на платформе приостановлена.

Отметим, что месторождение Статфьорд открыто в 1974 году. Месторождение общей площадью 580 кв. м расположено в Северном море на территории Британии и Норвегии. Statoil занимается добычей здесь с 1987 года. Компания является оператором месторождения (44,34% акций). Долей в проекте владеют также Centrica (34,29%) и ExxonMobil (21,37%).