На Петербургском экономическом форуме подписаны соглашения на 36 млрд долларов

Баку. 6 июня.REPORT.AZ/ На Петербургском экономическом форуме (SPİEF), прошедшем 1-3 июня в Санкт-Петербурге (Россия), 386 компаний подписали 386 соглашений на сумму свыше 2 трлн рублей (примерно 36 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, несмотря на санкции против России, 637 компаний, принимавших участие на форуме, в основном были из США и стран ЕС.

Наибольшее количество сделок заключил российский "Газпром". Руководящие лица производителя природного газа подписали около 50 соглашений. Среди них стоит отметить сделку с австрийской OMV по добыче в Черном море, итальянской Edison и греческой DEPA по продажам "голубого топлива" в указанные страны через Турцию. "Роснефть" подписала соглашение с британской BP по продаже российского газа в Европу.