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На онлайн-конференции в "Азеригаз" обсудили вопрос утечки газа

На онлайн-конференции в "Азеригаз" обсудили вопрос утечки газа

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) периодически организует видеосвязь со структурами в столице и регионах в целях обсуждения их деятельности.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В этот раз было уделено внимание работе, выполненной в первом квартале 2020 года, в целях предотвращения утечек газа и их возможных последствий. Также была рассмотрена работа по ликвидации утечек газа, выявленных подрядной организацией ЗАО "Чистый газ".

Соответствующим структурам поручено обеспечить незамедлительное устранение выявленных утечек во избежание перебоев в газоснабжении потребителей. 

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