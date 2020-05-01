На онлайн-конференции в "Азеригаз" обсудили вопрос утечки газа

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) периодически организует видеосвязь со структурами в столице и регионах в целях обсуждения их деятельности.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В этот раз было уделено внимание работе, выполненной в первом квартале 2020 года, в целях предотвращения утечек газа и их возможных последствий. Также была рассмотрена работа по ликвидации утечек газа, выявленных подрядной организацией ЗАО "Чистый газ".

Соответствующим структурам поручено обеспечить незамедлительное устранение выявленных утечек во избежание перебоев в газоснабжении потребителей.