На очередном этапе разработки месторождения "Абшерон" возможны поставки газа в Турцию и Европу

​​​​​​​В рамках очередного этапа разработки месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, природный газ может быть направлен на рынки Турции и Европы.

В рамках очередного этапа разработки месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, природный газ может быть направлен на рынки Турции и Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор TotalEnergies-Azerbaijan Эммануэль де Гильбон во время выступления на 10-й Каспийской технической конференции.

По его словам, в настоящее время газ, добываемый на месторождении, продается на внутреннем рынке, но, учитывая, что объемы будут увеличиваться на следующем этапе проекта, для экспорта рассматриваются рынки Турции и Европы.

"В настоящий момент обсуждается вопрос, будут ли поставки газа осуществляться с использованием текущих возможностей существующей инфраструктуры или потребуется ее расширение", - сказал он.

Напомним, что в августе 2023 года между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) Азербайджана, французской компанией TotalEnergies и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) было подписано соглашение о продаже 30% доли участия в газоконденсатном месторождении “Абшерон”. После завершения закупки компания ADNOC получит долю участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон" в размере 30%, а доля участия SOCAR и TotalEnergies составит 35% соответственно.