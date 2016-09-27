На "Нефтяных камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Скважина №2645, пробуренная с приэстакадной площадки №1637A на месторождении "Нефтяные камни", сдана в эксплуатацию.

Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), скважина пробурена Трестом комплексных буровых работ до продуктивного пласта Кирмакинской свиты. Ее суточный дебит с интервала 1617-1612 м составит 16 тонн нефти.

Отметим, что скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть".