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    На "Нефтяных камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

    Суточный дебит скважины составит 16 тонн нефти

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Скважина №2645, пробуренная с приэстакадной площадки №1637A на месторождении "Нефтяные камни", сдана в эксплуатацию.

    Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), скважина пробурена Трестом комплексных буровых работ до продуктивного пласта Кирмакинской свиты. Ее суточный дебит с интервала 1617-1612 м составит 16 тонн нефти.

    Отметим, что скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть". 

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