 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На "Нефтяных Камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

    Ее суточный дебит составит 13 тонн нефти© Report.az

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Скважина №2623, пробуренная с морской стационарной платформы №620A месторождения "Нефтяные Камни", передана в эксплуатацию.

    Об этом передает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

    Суточный дебит скважины, пробуренной Трестом комплексных буровых работ до продуктивного пласта Кирмакинской свиты, с интервала 1749-1745 м составит 13 тонн нефти.

    Скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные Камни" ПО "Азнефть".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi