На "Нефтяных Камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Скважина №2623, пробуренная с морской стационарной платформы №620A месторождения "Нефтяные Камни", передана в эксплуатацию.
Об этом передает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).
Суточный дебит скважины, пробуренной Трестом комплексных буровых работ до продуктивного пласта Кирмакинской свиты, с интервала 1749-1745 м составит 13 тонн нефти.
Скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные Камни" ПО "Азнефть".
Namiq HüseynovАвтор новости
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