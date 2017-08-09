На "Нефтяных Камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Скважина №2623, пробуренная с морской стационарной платформы №620A месторождения "Нефтяные Камни", передана в эксплуатацию.

Об этом передает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

Суточный дебит скважины, пробуренной Трестом комплексных буровых работ до продуктивного пласта Кирмакинской свиты, с интервала 1749-1745 м составит 13 тонн нефти.

Скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные Камни" ПО "Азнефть".