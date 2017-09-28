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    На "Нефтяных камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

    Суточный дебит скважины составит 10 тонн нефти и 1 000 кубометров газа© Report

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Скважина №2663, пробуренная с морской стационарной платформы №602A месторождения "Нефтяные камни", передана в эксплуатацию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), суточный дебит скважины, пробуренной Трестом комплексных буровых работ до пласта "Фасиля", с интервала 1090-1086 м составит 10 тонн нефти и 1 000 кубометров газа.

    Скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть". 

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