На Нефтеперерабатывающем заводе реализуется новый проект

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ После ввода в эксплуатацию новой водоохлаждающей установки на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева значительно сократилось количество промышленных сточных вод, поступающих в участок механической очистки ЗАО "Экол Инженерные услуги".

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в целях дальнейшего усовершенствования процесса отделения нефтепродуктов от промышленных вод начаты строительно-монтажные работы по предложенному заводом новому проекту. Основная цель проекта заключается в направлении всех поступающих на участок механической очистки из различных направлений вод в одном месте и трехэтапной очистке промышленных вод от нефтепродуктов с помощью химических реагентов. Для этого, помимо использования имеющихся емкостей и оборудования участка, будут установлены 3 резервуара для хранения и подачи реагентов, 1 смеситель, 2 водяных насоса, а также насосы для дозирования реагентов.

Монтажные работы осуществляет трестом "Нефтгазтикинти".