На месторождении "Шахдениз" начато бурение новой разведочной скважины

Сегодня компания BP начала бурение новой разведочной скважины (SDX-8) на контрактном участке "Шахдениз" в рамках соглашения о разведке, разработке и распределении добычи на перспективном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Ка

Сегодня компания BP начала бурение новой разведочной скважины (SDX-8) на контрактном участке "Шахдениз" в рамках соглашения о разведке, разработке и распределении добычи на перспективном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

Бурение скважины осуществляет полупогружная буровая установка имени Гейдара Алиева. Установка была доставлена на участок, где осуществляется бурение, в декабре 2022 года.

Предполагается, что общая глубина скважины составит около 7 000 метров. На ее бурение уйдет около года.