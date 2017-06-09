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    На месторождении "Гюнешли" сдана в эксплуатацию новая скважина

    Ее суточный дебит составит 16 тонн конденсата и 110 тыс. кубометров газа

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Скважина №31, пробуренная с глубоководной морской платформы №11 мелководной части месторождения "Гюнешли", сдана в эксплуатацию.

    Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), скважина пробурена до продуктивного пласта Кирмакинской свиты. Ее суточный дебит с интервала 3998-3940 м составит 16 тонн конденсата и 110 тыс. кубометров газа.

    Отметим, что скважина пробурена по заказу НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть". 

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