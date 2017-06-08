На месторождении "Гюнешли" имеется 60 млн тонн извлекаемых запасов нефти

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Извлекаемые запасы нефти на месторождении "Гюнешли" (мелководное) оцениваются в 60 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом говорилось на совещании в НГДУ "28 Мая", прошедшем под руководством гендиректора ПО "Азнефть" Дашгына Искендерова, с участием начальника треста "Нефтгазтикинти" Мирказыма Аббасова и соответствующих специалистов.

Целью совещания стало изучение текущего состояния гидротехнических сооружений, морских платформ, технологических объектов, коммуникационных узлов, обсуждение деятельности НГДУ "28 Мая" за 5 месяцев 2017 года.

Д.Искендеров отметил на совещании, что НГДУ "28 Мая" является одним из продуктивных управлений ПО "Азнефть", в последние годы здесь осуществлены важные работы по усовершенствованию систем сбора и транспортировки на месторождении "Гюнешли", в прошлом году сдана глубоководная морская платформа №7.

Затем специалисты управления проинформировали о проведенных за 5 месяцев работах. Согласно отчету, извлекаемые запасы нефти на месторождении "Гюнешли" оцениваются в 60 млн тонн. На собрании обсуждались методы интенсивного извлечения остаточной нефти, подчеркнуто значение выбора наиболее эффективного способа сохранения стабильной добычи, освоения остаточной нефти.

Затем был заслушан доклад о ходе буровых работ в указанном управлении, даны поручения по обеспечению недостающим оборудованием для проведения буровых работ. Принято решение о дополнительных мерах по наращиванию добычи газа к 2020 году. Отмечено, что за 5 месяцев отремонтировано и возвращено в эксплуатацию 33 скважины.

В ходе совещания также была заслушана информация о газово-компрессорном хозяйстве, подчеркнута его роль в осуществлении добычи на месторождении "Гюнешли".

Участники совещания были проинформированы о строительно-монтажных и ремонтных работах. Отмечено, что в текущем году строительно-монтажные работы проведены на 16 объектах, близится к завершению капитальный ремонт на глубоководных морских платформах №3 и 5.

В завершение совещания гендиректор дал соответствующие указания по устранению недочетов в управлении.