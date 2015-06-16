​На месторождении "Булла-Дениз" сдана в эксплуатацию скважина с высоким дебитом

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В июне успешно завершены работы по сдаче в эксплуатацию скважины №124, пробуренной на платформе №122 месторождения "Булла-Дениз" Трестом комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Скважина, пробуренная до продуктивного пласта кирмакинской свиты с интервалом 5900-5862,75 метров, принята на эксплуатацию с суточной добычей 1,25 млн. кубометров газа, 250 тонн конденсата.

Напомним, что Трест комплексных буровых работ SOCAR продолжает поисково-разведочные и эксплуатационные буровые работы на порядка 20 сухопутных и морских территориях.