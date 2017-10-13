На карбамидном заводе завершено 93% строительных работ

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено 93,3% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Хаял Джафаров в своем выступлении на "Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017" в Баку.

По его словам, в целом на заводе выполнено 98,1% работ: "Инженерные работы, закупки завершены на 100%, монтажные – на 88,5%".

Х. Джафаров также отметил, что строительные работы будут завершены к концу этого года, а в следующем году завод будет введен в эксплуатацию. По его словам, в сентябре этого года на заводе выполнено 14 млн человеко-часов работы, а в январе этот показатель достигнет 15 млн человеко-часов.

Он добавил, что на строительстве завода было задействовано 2200-3600 человек. В процессе эксплуатации численность работников составит 300-350 человек.

По словам Х. Джафарова, предприятие будет производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, остальная продукция будет направлена на экспорт: "Турция станет основным экспортным маршрутом. Продукция может также поставляться в Грузию, другие страны Черного и Средиземного морей".

Он напомнил, что завод строится в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)". В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy.