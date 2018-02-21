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    На энергетической конференции в Риме была отмечена важность Южного Газового Коридора

    Мероприятие вызвало большой интерес у итальянской прессы

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В информационном офисе Еврокомиссии и Европарламента в Риме одним из передовых мозговых центров Италии “Nodo di Gordio” была организована конференция “Follow the Energy – роль Италии в большой энергетической игре Европы”.

    Как передает Report, на конференции в роли спикеров выступили итальянские парламентарии, руководители компаний энергетического сектора, известные ученые и исследователи в области энергетики.

    Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде рассказал участникам конференции об истории нефте-газового сектора Азербайджана, вкладе нашей страны в данный сектор, об энергетической стратегии Азербайджана, о его роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, о том, что страна является поставщиком сырой нефти в страны Европы, в частности в Италию, и что в скором времени, после завершения строительства Южного Газового Коридора, также стане поставщиком газа.

    Южный Газовый Коридор, а также Транс-Адриатический трубопровод были одними из центральных тем конференции. Спикеры отметили важность данных проектов в обеспечении энергетической безопасности Европы, диверсификации источников и маршрутов энергопоставок, а также в превращении Италии в центр природного газа Европы.

    В итальянских СМИ также было опубликовано множество статей на тему данной конференции.  

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