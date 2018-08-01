На BTC потрачено 74 млн долларов в первом полугодии

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года компания BTC Co. потратила на виды деятельности по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 74 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы за отчетный период составили около 61 млн долларов, капитальные расходы – примерно 13 млн долларов. В первом полугодии операционные расходы в годовом сравнении сократились на 4,7%, капитальные расходы увеличились на 30%.

За период эксплуатации с июня 2006 года по состоянию на конец первого полугодия 2018 года по BTC (1 768 км) транспортировано 399 млн тонн сырой нефти (2,99 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 3 916 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В первом полугодии 2018 года по BTC экспортировано свыше 17 млн тонн (125 млн баррелей) сырой нефти, которая в Джейхане загружена на 158 танкеров.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor(8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).