АНПЗ: Для стабильной работы Антипинского НПЗ делается все возможное

Несмотря, на тяжелую обстановку на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) его сотрудники вчера получили зарплату.

Как передает Report, об этом «Ленте.Ру» сообщили на предприятии.

Ситуация с заработной платой обострилась после того, как по иску Промсвязьбанка (ПСБ ) все счета предприятия были заблокированы. Предприятие столкнулось с угрозой полной остановки: невозможно оплачивать ремонты оборудования, транспортные и другие необходимые для завода услуги. Многомиллиардная задолженность перед ПСБ появилась у завода из-за поручительства, данного им по кредитам группы «Новый поток», к которой предприятие сейчас не имеет никакого отношения. Решение о поручительстве принимала прежняя команды управленцев — находящиеся под следствием Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко.

В настоящий момент с работниками АНПЗ проводятся встречи, на которых разъясняется положение дел, в том числе причины блокировки счетов. Руководство предприятия совместно с Советом трудового коллектива делает все возможное для стабильной работы завода, но до сих пор остается неясной перспектива выплаты следующей заработной платы.

В настоящее время на предприятии реализуется комплекс первоочередных мероприятий, которые существенно улучшают показатели основной деятельности предприятия. Так фактический прием нефти увеличился с июля по август с 199 904 до 713190 тонн. А переработка нефти за этот же период возросла более чем в 2,5 раза — с 188 057 до 497 266 тонн.

Возобновлены на автомобильном наливе отгрузки нефтепродуктов СУГ, бензина АИ-92, дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 на региональный рынок. Всего увеличение отгруженного на внутренний рынок бензина АИ-92 с июля по август составило 2245 тонн, а дизельного топлива — 11 229 тонн.

Проведен и получен предварительный отчет «Института нефтехимпереработки» по техническому аудиту оборудования и материальных потоков АНПЗ. 5 августа 2019 года компания приступила к сдаче дизельного топлива стандарта Евро-5 с Антипинского НПЗ в систему магистральных нефтепродуктопроводов системы «Транснефть». На 28 августа было сдано 156 004 тонны нефтепродукта.