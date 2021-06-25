На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 565 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 июня было добыто около 565 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 июня было добыто около 565 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 533 млн тонн сырой нефти, а с “Шахдениз” - около 32 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений” Азери-Чираг-Гюнешли “и” Шахдениз " по 1 июня текущего года на экспорт направлено около 564,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).