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На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 565 млн тонн нефти

На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 565 млн тонн нефти С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 июня было добыто около 565 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
25 июня 2021 г. 14:27
На АЧГ и Шахдениз добыто более 565 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 июня было добыто около 565 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 533 млн тонн сырой нефти, а с “Шахдениз” - около 32 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений” Азери-Чираг-Гюнешли “и” Шахдениз " по 1 июня текущего года на экспорт направлено около 564,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

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Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən 565 mln tondan çox neft hasil edilib

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