На 11-й платформе "Гюнешли" будут дополнительно пробурены четыре скважины

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются работы по бурению дополнительных 4 скважин на глубоководной морской платформе №11 месторождения "Мелководный Гюнешли”.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе работ, выполняемых трестом “Нефтгазтикинти” по заказу ПО “Азнефть”, завершено бурение четырех шахт и погружение сваи на проектную глубину.

Выполнены цементные работы, собран блок манифольда для скважин, проложены технологические коммуникации. Газораспределительное устройство подключено к соответствующей системе. Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности труда. Работы на объекте близятся к завершению.

Ежесуточная добыча из каждой дополнительной скважины составит 80 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.