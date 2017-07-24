МВФ снизил прогнозы цен на нефть

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом - до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", - объясняют аналитики фонда.

В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на 4 доллара - до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год - на 2 доллара - до 55,06 доллара за баррель.