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Морские поставки дизеля из Азии в Европу достигнут 5-месячного пика

Морские поставки дизеля из Азии в Европу достигнут 5-месячного пика В августе запланирована поставка из Азии в Европу 5 судов с вместимостью около 3 млн баррелей дизельного топлива. Рост потоков дизеля по этому маршруту произошел из-за выросших цен на топливо в центре Амстердама, Роттердама и Антверпена.
Энергетика
18 августа 2022 г. 11:47
Морские поставки дизеля из Азии в Европу достигнут 5-месячного пика

В августе запланирована поставка из Азии в Европу 5 судов с вместимостью около 3 млн баррелей дизельного топлива. Рост потоков дизеля по этому маршруту произошел из-за выросших цен на топливо в центре Амстердама, Роттердама и Антверпена.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в результате объем поставок топлива может достигнуть максимального показателя за пять месяцев.

В это же время сезонное снижение спроса в Индии и спад экономики Китая создали переизбыток дизеля на азиатском рынке. Также риски прекращения поставок энергоносителей из России повышает интерес к азиатскому дизелю в ЕС.

По ожиданиям аналитиков, азиатские НПЗ будут производить на 215 тыс. баррелей дизеля в день больше потребностей региона. В результате поставки дизельного топлива из Азии в Европу вырастут по итогам третьего квартала 2022 года. Кроме этого, будут расти поставки с Ближнего Востока в Европу.

Ранее Евростат сообщил, что по итогам энергетическая инфляция выросла до 41,1%, что стало рекордом с начала наблюдений в 1997 году. Цены на газ в ЕС выросли на 51,4% год к году, в подкатегории "жидкое топливо" - 45,2%.

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