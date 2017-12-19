Morningstar: США в 2018 начнут конкурировать с ОПЕК

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американские производители в 2018 начнут активно наращивать экспорт и составят конкуренцию ОПЕК. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, это следует из исследования Morningstar.

В исследовании отмечается, что американские сланцевики, наученные горьким опытом, не спешат наращивать добычу, несмотря на более высокие цены на нефть, производство нефти в США постепенно растет, и в отсутствие глобальных потрясений на рынке эта тенденция, вероятно, сохранится. Аналитики Morningstar отмечают, что перебои с поставками нефти из Северного моря заставили покупателей в Азии и Европе посмотреть в сторону американских поставщиков.

В Morningstar полагают, что уже в январе можно ожидать роста экспорта нефти из США, при этом в компании считают, что устранение ряда барьеров и улучшение транспортных мощностей (в том числе за счет продления трубопровода Кактус, воплощения в жизнь проекта трубопровода Грэй Оак из Пермиан в Мексиканский залив и плана модификации трубопровода для газоконденсационных жидкостей, принадлежащего Enterprise Product) позволяет говорить о потенциале роста экспорта нефти в 2018 в среднем на 1,7 млн баррелей в сутки или на 80% по сравнению с 2017-м.

В Morningstar отмечают, что пока показатели экспорта нефти из США носят весьма волатильный характер, однако улучшение инфраструктуры поддержит рост стабильности поставок и позволит производителям достичь долгосрочных соглашений с зарубежными покупателями, конкурируя с ОПЕК.