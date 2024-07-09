О нас

Moody's улучшило прогноз по рейтингу SOCAR

Moody's улучшило прогноз по рейтингу SOCAR Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне Ba1, рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba1-PD и базо
Энергетика
9 июля 2024 г. 10:17
Moody's улучшило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне Ba1, рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba1-PD и базовую кредитную оценку (BCA) на уровне ba2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Moody's.

"Сегодняшнее решение соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает прочные кредитные связи SOCAR с государством, а также ее значительную подверженность операционной и макроэкономической среде Азербайджана. Рейтинговое действие также отражает надежные финансовые показатели и кредитные показатели компании на фоне устойчивой рыночной среды нефти и газа, стратегическую важность для правительства Азербайджана, и историю большей дисциплины в стратегических и акционерных решениях, инвестиционных расходах и распределениях акционеров, которые транслируются в положительную денежную генерацию и прочную ликвидность", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, позитивный прогноз по суверенному рейтингу отражает улучшение экономических перспектив, что привело к укреплению кредитных показателей: "Растущая значимость Среднего коридора еще больше укрепляет амбиции Азербайджана стать евразийским транспортным узлом. Больший спрос ЕС на азербайджанский газ, а также расширяющийся список проектов по возобновляемым источникам энергии ускоряют диверсификацию от истощения нефтяных ресурсов. В то же время, удлиняющийся послужной список поддержания макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины придает большую достоверность институциональной эффективности, что подтверждается устойчивостью кредита в условиях недавних потрясений.

В результате операционная и макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, а финансовые возможности правительства по поддержке компании в случае необходимости усилились, что является позитивным фактором для кредитоспособности компании".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Moody's” SOCAR-ın reytinqi üzrə proqnozu yaxşılaşdırıb
Версия на английском языке Moody's improves outlook on SOCAR rating

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi