Moody's улучшило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне Ba1, рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba1-PD и базо

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне Ba1, рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba1-PD и базовую кредитную оценку (BCA) на уровне ba2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Moody's.

"Сегодняшнее решение соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает прочные кредитные связи SOCAR с государством, а также ее значительную подверженность операционной и макроэкономической среде Азербайджана. Рейтинговое действие также отражает надежные финансовые показатели и кредитные показатели компании на фоне устойчивой рыночной среды нефти и газа, стратегическую важность для правительства Азербайджана, и историю большей дисциплины в стратегических и акционерных решениях, инвестиционных расходах и распределениях акционеров, которые транслируются в положительную денежную генерацию и прочную ликвидность", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, позитивный прогноз по суверенному рейтингу отражает улучшение экономических перспектив, что привело к укреплению кредитных показателей: "Растущая значимость Среднего коридора еще больше укрепляет амбиции Азербайджана стать евразийским транспортным узлом. Больший спрос ЕС на азербайджанский газ, а также расширяющийся список проектов по возобновляемым источникам энергии ускоряют диверсификацию от истощения нефтяных ресурсов. В то же время, удлиняющийся послужной список поддержания макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины придает большую достоверность институциональной эффективности, что подтверждается устойчивостью кредита в условиях недавних потрясений.

В результате операционная и макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, а финансовые возможности правительства по поддержке компании в случае необходимости усилились, что является позитивным фактором для кредитоспособности компании".